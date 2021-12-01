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Тель-Авив назван самым дорогим для жизни городом в мире

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Тель-Авив обошел по ценам Париж (Франция) и Гонконг (Китай), став в текущем году самым дорогим для жизни городом в мире. Об этом 1 декабря сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на исследование «Стоимость жизни в мире в 2021 году», подготовленное аналитиками британской Economist Group, которое было проведено среди 173 городов по всему миру.

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Как сообщает издание, в прошлом году Тель-Авив занимал пятое место по дороговизне после Парижа, Гонконга, Осаки (Япония) и Женевы (Швейцария).

Взлет мегаполиса на первую позицию рейтинга в этом году объясняется длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к американскому доллару, а также увеличением стоимости продуктов питания и проезда в общественном транспорте.

Согласно данным JP, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом на 1,9% в 2020 году.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что Москва признана лидером по антиковидным инновациям среди городов Европы. Уточнялось, что российская столица заняла первое место в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу, а также первое место по инновациям в борьбе с COVID-19. При составлении рейтинга в расчет брали количество и тип инноваций, которые помогали городам мира бороться с инфекцией, адаптироваться к пандемическим вызовам, поддерживать экологические и социальные принципы.

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