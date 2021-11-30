Москва признана лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям

Москва признана лидером среди европейских городов по инновациям, способствующим борьбе с распространением COVID-19. Рейтинг среди 100 городов из 40 стран составило международное исследовательское агентство StartupBlink во вторник, 30 ноября.

«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса», — говорится в материале.

Российская столица заняла первое место в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу и первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19. При составлении рейтинга в расчет брали количество и тип инноваций, которые помогали городам мира бороться с инфекцией, адаптироваться к пандемическим вызовам, поддерживать экологические и социальные принципы.

Выйти в лидеры Москве помогли 159 инновационных продуктов и сервисов, среди которых числятся решения для анализа и обработки медицинских изображений, которые помогали рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований, сервис видеоаналитики для мониторинга уровня загруженности общественных пространств и транспортной системы, карта распространения коронавируса в России и мире, механизмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта (ИИ), ускоренная обработка анализов пациентов клиник, обращений граждан в больницы и поликлиники, где ИИ анализирует жалобы пациента, результаты исследований и анализов, а затем предлагают врачу несколько предварительных вариантов диагноза, уникальные КТ-центры на базе московских поликлиник и КТ-калькулятор, который позволяет прогнозировать вероятность легкого (КТ 0–1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии.

24 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва заняла первое место в категории «Госуправление» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Также столица заняла вторые места в категориях «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей». Рейтинг учитывает вовлечение в решение проблем экологии, социальной сферы и управления.