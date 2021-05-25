Цифра не врет: как Москва перешла в онлайн

В мае столичный портал mos.ru преодолел рубеж в 2 млрд электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, онлайн-инструменты экономят работающим людям не менее 2 дней в год. Оценить их удобство смогли не только обычные горожане, но и предприниматели. Во время пандемии многие услуги полностью или частично перешли в дистанционный формат, упростив получение справок, участие в торгах, изучение объектов недвижимости и другое. Как Москва «оцифровывалась» в карантинный год и что из этого вышло — в материале «Известий».

Импульс пандемии

Курс на цифровизацию в столице взяли давно: последние 10 лет активно развивается цифровая среда, внедряются инновации и создаются электронные сервисы. В прошлом году Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons , оказалась в одном ряду с Лос-Анджелесом и опередила Дубай, Токио и Сеул.

Пандемия ускорила процесс. По мнению председателя правления Ассоциации российских банков Олега Скворцова, в банковском секторе изменения очень заметны.

— В прошлом году на эти рельсы постаралось оперативно перейти большинство банков, стали даже выдавать такие сложные кредитные продукты, как ипотека, в режиме онлайн. Конечно, есть еще над чем работать, но общий вектор развития уже задан, и банки активно стремятся не отставать от него, — пояснил он.

Тренд обозначился и в других сферах. Активнее прочих в 2020-м развивалась телемедицина. Партнер ГК «Медскан» Сергей Сидоров рассказал, что многие частные клиники всерьез увеличили долю онлайн-консультаций.

— Это касается и нашей «Хадасса Москва», ведь врачи общей практики уже с середины 2020 года начали вести часть ковидных пациентов удаленно. Диджитализация — большой тренд, который скоро выведет медицину на новый уровень. Можем вспомнить банковскую отрасль до 2005 года и после, когда появился банк «Тинькофф» — полностью онлайновый, и это перевернуло всю банковскую сферу. Сегодня медицина на таком же пороге к новому формату: всё идет к тому, что данные пациентов, процессы принятия решений, общение с врачом и всё остальное уйдет в мобильные приложения, — отметил он.

Похожие изменения наблюдаются в образовании. Сооснователь проекта «ФудСовет» Денис Семыкин напомнил, что в сфере появилось много проектов по дистанционному обучению.

— Я уверен, что цифровизация образования и такие возможности онлайн-коммуникации в свободном, творческом, неформальном режиме помогли не только научиться чему-то новому, но и сберечь ментальное здоровье, — сказал он.

Спрос на диджитал-образование рос неравномерно: повышенной популярностью пользовалось перепрофилирование карьеры в условиях «удаленки» и познавательно-развлекательные активности для взрослых и детей.

Даже в реальном секторе цифровизация развивалась энергичнее прежнего: предприятия агропромышленного комплекса интенсивно внедряли новые разработки, роботов, мобильные производства, облачные технологии, чтобы не снижать темпов производства.

Ускорилось и применение 3D-печати, возможности которой позволили быстро производить клапаны для аппаратов, поддерживающих дыхание, бесконтактные выключатели, многоразовые респираторы из полиамида, как это делают в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

Перешла в онлайн-сектор и торговля. Сегодня практически любые услуги в столице можно получить удаленно или на дому, а эксперты прогнозируют рост сектора и в последующие годы.

Городские услуги онлайн

Наравне с бизнесом продолжал оцифровываться и сектор госуслуг. По словам заместителя столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, во время пандемии возникли серьезные трудности во всех сферах деятельности города.

— Но имея хорошую базу — развитую городскую инфраструктуру, цифровизованный сектор государственных и городских сервисов, — мы смогли обеспечить горожан и бизнес максимально комфортными условиями для работы и жизни, — подчеркнул он.

В итоге в 2020-м сразу несколько госуслуг перевели в онлайн, и в этом году цифровизация продолжается. Например, Москва последние месяцы активно переводит в электронный формат операции в сфере имущества, земли и жилья. Сейчас 24 из 35 госуслуг москвичи могут получить в электронном виде и частично или полностью в бумажном формате.

Любые операции с землей и недвижимостью — это массив документов и согласований, за которыми обращаются органы власти, общественные организации, предприниматели и обычные граждане. Перевод в цифровой вид позволит не тратить время и силы на походы в госучреждения, посещение служб «одного окна» и обработку бумажных документов. Кроме того, онлайн-услуги более прозрачны: можно отслеживать процесс на портале mos.ru.

— Еще с декабря начался перевод госуслуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид, тогда полностью в электронный формат были переведены две услуги, перевод еще 19 завершился 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь — для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков, пять — по предоставлению городской земли, — пояснил Владимир Ефимов.

Помимо этого, в апреле полностью в онлайн перешли еще две услуги — смена статуса помещения из нежилого в жилое (и наоборот) и получение справки о правах на недвижимость.

— До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью. Сейчас они оформляются только в бумажном виде, — добавил заммэра.

Самыми востребованными оказались оцифрованные услуги для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков: в 2020 году ими воспользовались почти 20 тыс. раз.

Также только онлайн теперь доступны услуги для строительных организаций, девелоперов, организаций и физических лиц, занимающихся благоустройством территории и возведением некапитальных объектов. В 2020-м к этим сервисам обратились 5,6 тыс. раз.

Третья группа — госуслуги по предоставлению городской земли различным организациям и физическим лицам. Они в прошлом году понадобились более 8 тыс. раз.

Дистанционный формат

Несмотря на пандемию и ограничения, в городе по-прежнему проводились сделки и операции с недвижимостью. Важно было перевести услуги в дистанционный формат, исключить дублирование функций и сократить сроки по выдаче документов. Благодаря сбору большого массива данных и настройке систем, работа с заявителями теперь проводится удаленно по широкому кругу вопросов.

Переехали в цифровой формат и другие услуги города. К примеру, изучить недвижимость, представленную на Инвестиционном портале Москвы, тоже можно онлайн. Доступна вся информация и документация об объектах, более 90% лотов воссозданы в 3D. Функция позволяет сэкономить время и упростить для потенциальных инвесторов участие в городских торгах.

Предпринимателям не нужно запрашивать очный просмотр объектов. Инструмент «360» дает возможность удаленно посетить помещение или земельный участок, осмотреть территорию, заглянуть внутрь объекта и приблизить отдельные детали. Для некоторых лотов доступна визуализация — дизайн-проект с вариантом вероятного использования.

Также в конце 2020-го состоялся первый онлайн-аукцион по аренде городской земли для представителей бизнеса. До этого земельные торги по аренде земли под коммерческие цели проходили по аналогии с арендой земли под ИЖС только в традиционной молоточной форме. Нововведение не только упрощает процедуру и делает ее прозрачнее, но и позволяет расширить ее географию. Об этом говорит и рост конкуренции: если на очных торгах по аренде земли под коммерческие цели в прошлом году было в среднем четыре участника на лот, то на первых электронных торгах — семь, из них три региональных.

В этом году застройщики проектов по строительству метрополитена и дорог, социальных объектов и домов по программе реновации тоже смогут получать участки онлайн. Такое взаимодействие поможет оптимизировать работу на первичных этапах, а возможно и ускорить строительство.

Бизнес благосклонно оценивает нововведение. Как рассказала «Известиям» директор по поддержке риэлторского бизнеса ГК МИЭЛЬ Юлия Федулаева, перевод городских сервисов и услуг по продаже недвижимого имущества в виртуальное пространство сейчас очень важен.

— Особенно большое значение имеет возможность совершать онлайн операции с земельными участками под застройку, получение ГПЗУ, вопросы межевания и иные действия с кадастром. Экономия времени позволяет запускать одновременно сразу несколько бизнес-процессов, — пояснила она.

По словам Федулаевой, за прошедший год в необходимости «цифры» убедились даже ярые консерваторы.

— Наша компания уже имела в арсенале технологии дистанционных сделок, однако в прошлом году мы активно стали применяли систему электронного удаленного подписания документов и удаленные видеопоказы объектов. Эти технологии останутся с нами навсегда и будут постоянно совершенствоваться.