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Попова рассказала о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов

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Срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов из-за особенностей «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

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В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова также подчеркнула, что решение было принято из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его «потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма». Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

Как сообщает «Газета.ру», Попова также отметила, что новости о распространении «Омикрона» появились на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России. За последнюю неделю заболеваемость в стране сократилась на 8%. Она продолжает расти только в семи российских регионах, тогда как в 22 ситуация стабилизировалась и в 56 улучшается.

Еще глава ведомства сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма «Омикрон». Она отметила, что к настоящему моменту в РФ не выявлено случаев данного штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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