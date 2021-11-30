Стали известны цены на новогодние елки в Московской области

Новогоднюю елку на елочных базарах в Московской области можно будет приобрести от 600 рублей. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает правительство региона.

Цены будут зависеть от породы дерева и его размера. Так, самой доступной оказалась сосна — в среднем 150 рублей за штуку. Новогодний букет из сибирской пихты будет стоить 300 рублей.

В этом году цены на живые новогодние деревья в регионе почти не изменились. Некоторые виды импортных деревьев незначительно подорожали.

Мини-елка на подставке будет стоить 600 рублей. Русская ель высотой 100–150 см обойдется в среднем в 1 тыс. рублей. Цена дерева высотой 150–200 см составит 1,5 тыс. рублей, 200–250 см — 2 тыс. рублей, 250–300 см — 2,5 тыс. рублей.

Деревья на подставках «Вулкан 1» высотой не более 150 см будут стоить 600 рублей, «Вулкан 2» высотой до 300 см — 800 рублей.

Пихту Нордмана из Дании высотой 125 см можно будет приобрести за 3,5 тыс. рублей. Такая же пихта высотой 125–150 см будет стоить 4,6 тыс. рублей, 150–175 см — 6,1 тыс. рублей, 175–200 см — 7,7 тыс. рублей, 200–225 см — 9,9 тыс. рублей.

Пихты Фразера из США обойдутся дороже. За дерево высотой 125–150 см покупатели отдадут 6,2 тыс. рублей, за пихту высотой 150–175 см — 7,5 тыс. рублей.

В этом году первые елочные базары откроются в Подмосковье со 2 декабря. Основная торговля на елочных базарах начнется 20 декабря, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили, что надежность креплений всех новогодних елок, которые будут устанавливаться (или уже установлены) на улицах городов России, следует проверить.