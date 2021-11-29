В МЧС предупредили об опасности новогодних елок

Надежность креплений всех новогодних елок, которые будут устанавливаться (или уже установлены) на улицах городов России, следует проверить. Об этом 29 ноября заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Они отметили, что слабо укрепленная елка может травмировать людей. Случаи падения новогодних конструкций, по данным МЧС, зафиксированы во многих субъектах страны.

«…В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, в том числе вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами», — говорится в сообщении.

Начальник института Максим Бедило подчеркнул, что уполномоченным органам нужно «принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения новогодних праздников».

В декабре 2019 года из-за сильного ветра елки упали в Иваново и в Вологде. Зимой 2018-го в Барнауле также повалилась новогодняя елка. Однако отмечалось, что ветра в то время не было. Барнаульцы предполагают, что дерево упало из-за того, что его плохо закрепили.