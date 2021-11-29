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В МЧС предупредили об опасности новогодних елок

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Надежность креплений всех новогодних елок, которые будут устанавливаться (или уже установлены) на улицах городов России, следует проверить. Об этом 29 ноября заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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Они отметили, что слабо укрепленная елка может травмировать людей. Случаи падения новогодних конструкций, по данным МЧС, зафиксированы во многих субъектах страны.

«…В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, в том числе вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами», — говорится в сообщении.

Начальник института Максим Бедило подчеркнул, что уполномоченным органам нужно «принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения новогодних праздников».

В декабре 2019 года из-за сильного ветра елки упали в Иваново и в Вологде. Зимой 2018-го в Барнауле также повалилась новогодняя елка. Однако отмечалось, что ветра в то время не было. Барнаульцы предполагают, что дерево упало из-за того, что его плохо закрепили.

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