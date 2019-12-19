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В Вологде главная новогодняя елка упала из-за ветра

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Фото: vk.com
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В Вологде из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка на площади Революции. Об этом 19 декабря сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице «ВКонтакте».

В результате инцидента никто не пострадал. Саму елку назад установить не получится, поэтому придется ее заменять, отметил глава администрации Вологды.

«Мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением», — написал Воропанов.

В ночь на четверг в Тверской области порывы ветра достигли 20–25 м/с, из-за чего в центре города упали установленные новогодние елки. Кроме того, на площади Гагарина ветер повалил остановку общественного транспорта.

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