Шквалистый ветер уронил новогодние елки в Тверской области

Тверская область в ночь на четверг, 19 декабря, и утром оказалась во власти шквалистого ветра. Порывы ветра достигают 20–25 м/с, в центре Твери упали установленные новогодние елки.

На площади Гагарина ветер повалил остановку общественного транспорта. В МЧС предупреждают о возможном падении деревьев на автомобили и обрывах линий электропередачи, пишет Tverigrad.

«19 декабря 2019 года на территории Тверской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 20–25 м/с», — заявили в региональном главке МЧС.

Накануне в Гидрометцентре России предупредили об усилении ветра в Москве и четырех регионах Центрального федерального округа. Объявлен «оранжевый» уровень опасности в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской областях.