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Около сотни поваленных деревьев убрали с дорог Ленинградской области

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Фото: vk.com/spb_today
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В Ленинградской области продолжают ликвидировать последствия первого декабрьского урагана. С дорог убрали около сотни поваленных деревьев.

Как сообщает пресс-служба правительства области, больше всего деревьев ночной шторм повалил в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволжском, Кировском и Выборгском районах. Сейчас проезд транспорта обеспечен по всем трассам региона, уточняет телеканал «78».

В Санкт-Петербурге в результате сильного ветра упали 86 деревьев, пострадали несколько автомобилей. Больше всего деревьев оказались поваленными во Фрунзенском, Выборгском и Петроградском районах города.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Пскове частично обрушился аварийный дом на улице Труда. Причиной ЧП мог стать штормовой ветер.

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