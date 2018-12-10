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Новогодняя елка упала в Барнауле сразу после установки

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В микрорайоне Южном в Барнауле упала новогодняя елка. На это обратили внимание местные жители . Дерево рухнуло почти сразу же после того, как его установили.

Пострадавших нет. Инцидент произошел 9 декабря в вечерние часы, когда вокруг не было детей, отмечает altapress.ru.

Пока не сообщается, отчего этого могло произойти. В это время сильного ветра не было, и барнаульцы предполагают, что дерево упало из-за того, что его плохо закрепили. Горожане призывают привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за установку этой ели.

В конце ноября новогоднюю елку украсили на Красной площади в Москве. Кроме традиционных шаров, гирлянд и флажков, на ней можно увидеть героев популярных советских мультфильмов.

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