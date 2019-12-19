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Новогодняя елка в Иваново упала из-за ветра

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Фото: пресс-служба Администрации городского округа Иваново
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Новогодняя елка на площади Ленина в Иваново повалилась на землю от сильного ветра, сообщили 19 декабря на сайте мэрии города.

«Из-за порывистого ветра погнулся «ствол» новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена», — говорится в тексте сообщения.

Ранее мэр Вологды сообщил о том, что на главной площади города из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка в городе. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на четверг в Тверской области порывы ветра достигли 20–25 м/с, из-за чего в центре города упали установленные новогодние елки. Кроме того, на площади Гагарина ветер повалил остановку общественного транспорта.

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