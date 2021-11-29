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На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей

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Правительство России выделит семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 80 млн рублей. Об этом 29 ноября рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 млн рублей. Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Пострадавшие, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей, а в случае легкой степени повреждений — 200 тыс. пояснил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства сообщил, что материальную помощь людям окажут также власти Кузбасса, муниципалитета, компания-владелец аварийной шахты, а также будут выплаты из Фонда социального страхования.

Ранее в понедельник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что более 100 млн рублей выплатила компания-владелец семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Выплаты семьям погибших и пострадавших осуществляют и власти Кемеровской области с 27 ноября.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших превысило 90 человек, 30 из них — горноспасатели. 29 ноября власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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