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Начался суд над Михаилом Саакашвивли

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В Тбилисском городском суде начался судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 29 ноября сообщает телеканал mtavari.tv.

Это первый процесс, на котором Саакашвили разрешили присутствовать. Рассматривается дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

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Как передает грузинское ТВ, адвокаты подсудимого подадут в суд несколько ходатайств. Правозащитники же намерены организовать прямые трансляции судебного процесса.

Возле здания суда проводится мобилизация правоохранительных органов, наблюдаются водометные машины. Представителям СМИ запрещено входить во двор. Обстановка у здания неоднократно накалялась — полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга у экс-президента. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить политика из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Задержание Саакашвили состоялось 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. В тот же день он объявил голодовку.

Кроме этого, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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