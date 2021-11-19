Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили

Специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. Об этом 19 ноября сказано в заявлении аппарата омбудсмена Нино Ломджарии.

Сообщается, что в четверг Саакашвили потерял сознание. Оппозиционеры и их сторонники, в том числе независимые врачи, требуют немедленного перевода политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике», — сообщает аппарат омбудсмена.

В заявлении сказано, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге требуется МРТ-исследование.

«…существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом», — сообщается в заявлении.

Энцефалопатия Вернике — неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. При отсутствии лечения существует большой риск летального исхода и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.

18 ноября сообщалось, что Саакашвили перевезут в военный госпиталь в городе Гори, расположенный в 80 км от Тбилиси.

17 ноября врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщал, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты, и результаты его анализов улучшились. Он добавил, что состояние здоровья Саакашвили стабильное — пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме. Но перед этим, 13 ноября, личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.