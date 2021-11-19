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Саакашвили перевезут на лечение в военный госпиталь

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Министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента страны Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил на брифинге грузинский министр юстиции Рати Брегадзе.

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«Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили», — сказал он, отметив, что теперь власти ждут согласия на транспортировку.

Ранее в этот день стало известно, что Саакашвили обратился за помощью к Соединенным Штатам. По его словам, если Вашингтон не защитит его, это будет негативным сигналом для всех прозападных лидеров.

17 ноября врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщил, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты и результаты его анализов улучшились. Он добавил, что состояние здоровья Саакашвили стабильное — пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.

Ранее, 9 ноября, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно убедиться, что нужды в контексте физического и ментального здоровья находящегося в тюрьме бывшего президента страны удовлетворены.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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