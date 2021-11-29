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Сербия сэкономила около 1 млрд евро благодаря цене на газ

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Россия помогла Сербии сэкономить €1 млрд, заявил президент страны Александр Вучич. Дело в том, что Москва установила комфортную для Белграда цену на газ, передает телеканал «Известия».

Президент России Владимир Путин и Вучич обсудили поставки топлива 25 ноября. Цена российского газа для Сербии составит $270 за 1 тыс. куб. м. Вучич назвал переговоры стратегическим вопросом для своей страны.

Он также считает, что Россию пытаются политически выдавить с газового рынка Европы. США давят на позицию ЕС по поводу «Северного потока – 2», уверен сербский лидер. Хотя Европе не хватает 70 млрд куб. м «голубого топлива».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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