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Песков не будет участвовать в испытаниях назальной вакцины от COVID-19

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Об этом он сам заявил в воскресенье, 28 ноября.

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«Да я только сделал «Спутник Лайт»... У меня очень высокие антитела, у меня, собственно, и до вакцинации были очень высокие антитела», — сказал он журналистам.

Ранее, 24 ноября, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V», которая была разработана в Центре имени Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал заместитель главы центра по научной работе Денис Логунов, с которым он встречался несколько дней назад.

Также 24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

По словам генерального директора фармацевтической компании «Генериум» Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме.

21 ноября Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Как заявил Песков, президент нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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