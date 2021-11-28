Погибший на «Листвяжной» горняк спас 10 человек

Горный мастер шахты «Листвяжная» Геннадий Белошкурский после ЧП спас не менее 10 человек. Он приводил коллег в чувство и сопровождал их к выходу. Свой самоспасатель он отдал другому горняку. Об этом 28 ноября сообщил один из очевидцев произошедшего в шахте.

Тело Белошкурского 27 ноября было поднято на поверхность. Ему было 48 лет.

«Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну Гена отдал ему свой», — рассказал ТАСС свидетель произошедшего.

Как предполагает шахтер, Белошкурский надышался окисью углерода и потерял сознание.

Как стало известно ранее в этот день, число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 человека находятся в больнице.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, до трагедии рабочие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области жаловались на высокий уровень метана.