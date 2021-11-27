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Работник шахты «Листвяжная» рассказал о нарушениях со стороны руководства

Шахтер «Листвяжной»: руководство заклеивало датчики пленкой
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Руководство шахты «Листвяжная», где произошло ЧП, заклеивало датчики, фиксирующие превышение метана. Об этом РЕН ТВ рассказал дизелист шахты Евгений Кувшинов, который в день трагедии был дома на больничном.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
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По его словам, начальство вынуждало сотрудников работать в таких условиях, игнорируя все замечания. При этом мужчина подчеркнул, что настоящие виновники трагедии задержаны не были.

«Они заклеивали нам пленкой датчики, которые показывают газ, — пленкой, а заставлял нас ехать Магалимов такой. Почему его не арестовали, я не понимаю. Он убрал все будки, он убрал всё, чтобы шахтеры постоянно находились в шахте, и вот вам результат», — рассказал Кувшинов РЕН ТВ.

Он также заявил, что одного отказавшегося работать в таких условиях сотрудника сняли с должности. Как отметил мужчина, горняки неоднократно видели вспышки на шахте, однако боялись идти против руководства из-за необходимости кормить семью.

Информацию о заклеивании датчиков подтвердил и другой работник шахты, который пожелал сохранить анонимность. По его словам, такие действия совершались именно по распоряжению руководства. Кроме того, для заклеивания датчиков направлялся специальный человек от начальства.

Ранее в этот же день стало известно, что количество госпитализированных пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек.

Также в субботу во время проведения аварийно-спасательных работ на шахте обнаружили пять погибших шахтеров.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

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