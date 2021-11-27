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Суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу фигурантов дела о ЧП на шахте

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В Центральном кемеровском суде в субботу, 27 ноября, состоится рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу пятерых фигурантов трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная».

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

26 ноября директору предприятия Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. А главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по статье уголовного кодекса о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

Днем ранее, в пятницу, пресс-служба СК России сообщала о том, что следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте всех фигурантов дела.

По информации ведомства, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. Винокуров и Семыкин, в свою очередь, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте.

В тот же день замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

В пятницу губернатор области Сергей Цивилев сообщил, что родственники погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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