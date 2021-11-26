Шахту «Листвяжная» запустят после окончания поисков погибших

Горная выработка ООО «Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате ЧП 25 ноября погиб 51 человек, вновь заработает после завершения поисков погибших и ликвидации последствий аварии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Все без исключения (работники шахты, с которыми мы общались. — Ред.) нам сказали, что хотят, чтобы шахта продолжала работать. Наша задача — заниматься поиском погибших и сделать так, чтобы потом возможно было шахту ввести в эксплуатацию», — добавил Цивилев.

Ранее в этот день в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел.

Уточнялось, что нарушения были связаны, в частности, с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также нарушениями режима труда и отдыха.

26 ноября замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовные дела в центральный аппарат ведомства.