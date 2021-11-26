Президент НАНГС рассказал о минимизации потерь для Украины от запуска СП-2

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина должна перестать использовать его как крайне раздражающий и Европу, и Россию фактор в своей внешней политике, что должно пойти на пользу во взаимоотношениях Киева с Москвой и Брюсселем. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков в пятницу, 26 ноября.

По его словам, потеря транзитных доходов должна стимулировать украинские власти к развитию экономики страны, которая сейчас находится в «крайне плачевном состоянии, аналогично состоянию ее [газотранспортной системы] ГТС».

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал документы к пересмотренной программе кредитования stand by для Украины, в которых говорится, что запуск «Северного потока – 2» приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа будут снижаться примерно на $1,2 млрд ежегодно вплоть до 2024 года, когда истекает контракт «Нафтогаза» с «Газпромом». По мнению экспертов, в этом году украинская сторона получит за транзит газа примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы.

Хайков отметил, что текущий транзитный договор между Украиной и «Газпромом», действующий до 2024 года, предусматривает условия, по которым российская сторона гарантирует минимальный ежегодный транзит газа в объеме 40 млрд куб. м. В случае отсутствия физического транзита стоимость самого транзита оплачивается. После запуска СП-2, пропускная способность обеих ниток которого составляет 55 млрд куб. м в год, основной объем транзита через Украину перейдет на него.

Эксперт напомнил, что в октябре этого года в полную меру заработал на Европу трубопровод «Балканский поток» с годовой мощностью 16 млрд куб. м, являвшийся продолжением «Турецкого потока», что уже лишило Украину этих объемов.

«Газотранспортная система Украины становится менее невостребованной. Итоговый объем транзита через нее будет зависеть от условий, на которых будет запущен «Северный поток – 2». Существует небольшая вероятность, что «Газпрому» могут не разрешить использовать его на полную мощность, как это случилось с газопроводом Opal, который сейчас используется лишь на 50% из-за ограничений третьего энергопакета Евросоюза. Тогда в какой-то мере ГТС Украины может быть использована», — рассказал президент НАНГС.

Однако он призвал учесть недавнюю инициативу «Роснефти» по ее допуску к прямому экспорту газа, решение по которой еще не принято. Вполне возможно, что в случае подобных ограничений со стороны ЕС заполнить «Северный поток – 2» сможет газ «Роснефти».

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ констатировал, что физический транзит российского газа через Украину «гарантированно в значительной степени прекратится». В то же время он добавил, что «Газпром» будет в полном объеме оплачивать Киеву свои обязательства по минимальному транзиту газа, которого физически в полном объеме не будет. Украине придется тратить из этих денег «значительные суммы» на поддержание своей ГТС в минимальном рабочем состоянии, чтобы «выполнять обязательства по обеспечению физического транзита в любой момент в контрактных объемах», пояснил он.

Кроме того, Украина полностью лишится остатков «виртуального» реверса российского газа и будет тратить еще большие суммы для его замены физическим импортом из Европы или альтернативной энергией, отметил Хайков. Он подчеркнул, что даже уголь Киев сейчас импортирует из США.

«ГТС Украины уже находится в крайне плохом техническом состоянии, средства в ее модернизацию не вкладывались уже долгие годы, и со временем ее техническое функционирование в принципе стоит под большим вопросом», — сказал специалист.

Он указал, что средств на модернизацию и ремонт ГТС у Украины нет и там «де-факто уже смирились с тем, что она будет не нужна, но пытаются из текущей ситуации получить для себя больше спорных внешнеполитических дивидендов».

Когда срок транзитного договора РФ и Украины истечет, Киев лишится доходов за транзит, а целесообразности в использовании ГТС этой страны у «Газпрома» не будет. С учетом ее изношенности и «высоким негативным воздействием на окружающую среду по сравнению с суперсовременным «Северным потоком – 2» в этом не заинтересована даже Европа, так как там климатическая и экологическая повестка выходит на первый план», отметил Хайков. Он подчеркнул, что газ через ГТС Украины будет «грязным» по сравнению с газом через СП-2.

Президент НАНГС считает, что «Газпром» всё же может формально заключить новый договор на транзит газа через Украину на небольшие объемы в качестве резерва. Однако такие объемы, по его словам, наверняка не будут интересны Киеву, так как затраты на поддержание ГТС будут выше потенциальных доходов.

В России на сегодняшний день монополия на экспорт трубопроводного газа принадлежит «Газпрому». 27 августа «Коммерсант» писал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом». Сечин предложил платить с этих объемов увеличенный налог на добычу газа, что, по его оценкам, позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год. Но сейчас у компании нет значимых свободных объемов газа, она планирует существенно увеличить добычу только в 2022 году.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил журналистам эту информацию 2 сентября.

«Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом вопрос будет обсуждаться в правительстве», — говорил он.

Позже в том же месяце Новак сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта «Роснефтью» газа через «Северный поток – 2».

15 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев будет терять ежегодно более 50 млрд гривен (около $2 млрд ) после запуска «Северного потока – 2», что составляет около 1,5% ВВП страны. Он указал, что Украина надеется на поддержку США в этом вопросе, так как трубопровод «угрожает мировой безопасности».

Ранее в тот же день регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора СП-2.

18 октября «Нафтогаз Украины» зарегистрировал заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода. В компании заявили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее есть риски из-за запуска газопровода.

Германский регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию (ЕК).

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, но он пока не заработал. Трубопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.