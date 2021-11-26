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В администрации шахты «Листвяжная» опровергли данные о втором взрыве

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Второго взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, о котором сообщали СМИ, не было. Об этом заявили в пятницу, 26 ноября, в администрации шахты.

«Второго взрыва, от которого якобы погибли горноспасатели, не было. У них нет баротравм, они погибли от отравления окисью углерода», — отметил собеседник ТАСС.

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О втором взрыве на шахте ранее в этот день рассказал бывший работник «Листвяжной» Александр Ильчук. По его словам, взрыв, о котором «не говорят», произошел в 15:44 накануне, 25 ноября.

Утром в четверг в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, рабочие на шахте ранее жаловались на высокий уровень метана.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, задержанные накануне директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок нарушили требования промышленной безопасности.

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