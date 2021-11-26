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Шахтер объяснил заполнение шахты «Листвяжная» метаном после аварии

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Заполнение шахты «Листвяжная» метаном проводится, чтобы избежать возможного возгорания или взрыва. Об этом 26 ноября заявил бывший работник шахты Александр Ильчук.

«Губернатор говорил, что поиски приостановлены из-за того, что там газ, как его уровень понизится, так возобновят. Я шахтером работаю 18 лет, очень давно... Они остановили вентиляторы, подачу воздуха в шахту. Газ сам по себе не улетучится, проветриванием, его можно только вентиляторами вытравить, они их остановили, чтобы не было возгорания. После этого начал расти метан»,— сказал он РЕН ТВ.

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По словам Ильчука, все работы пока остановлены, а спасатели распущены.

Он также заявил, что в 15:44 накануне, 25 ноября, в шахте произошел второй взрыв, о котором «не говорят».

Ильчука отметил, что продолжение спасательных работ в условиях такой концентрации метана в шахте было очень опасным.

Как сообщил ранее, в пятницу, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заполнение метаном горных выработок необходимо, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. По его словам, требуется, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается,

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Губернатор региона также сообщил об одиннадцати госпитализированных после эвакуации спасателях, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще 10 человек отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании трех человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

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