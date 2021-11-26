Шахтер объяснил заполнение шахты «Листвяжная» метаном после аварии

Заполнение шахты «Листвяжная» метаном проводится, чтобы избежать возможного возгорания или взрыва. Об этом 26 ноября заявил бывший работник шахты Александр Ильчук.

«Губернатор говорил, что поиски приостановлены из-за того, что там газ, как его уровень понизится, так возобновят. Я шахтером работаю 18 лет, очень давно... Они остановили вентиляторы, подачу воздуха в шахту. Газ сам по себе не улетучится, проветриванием, его можно только вентиляторами вытравить, они их остановили, чтобы не было возгорания. После этого начал расти метан»,— сказал он РЕН ТВ.

По словам Ильчука, все работы пока остановлены, а спасатели распущены.

Он также заявил, что в 15:44 накануне, 25 ноября, в шахте произошел второй взрыв, о котором «не говорят».

Ильчука отметил, что продолжение спасательных работ в условиях такой концентрации метана в шахте было очень опасным.

Как сообщил ранее, в пятницу, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, заполнение метаном горных выработок необходимо, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. По его словам, требуется, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается,

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Губернатор региона также сообщил об одиннадцати госпитализированных после эвакуации спасателях, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще 10 человек отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании трех человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.