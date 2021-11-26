Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев
Общество
Путин подписал указ о награждении работавших на шахте «Листвяжная» спасателей
Мир
В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска
Общество
Шахтеры «Листвяжной» в Кузбассе до трагедии жаловались на высокий уровень метана
Общество
В России за сутки зафиксировано 34 690 случаев COVID-19
Общество
Моргенштерн не будет проводить концерты в России в ближайшее время
Общество
Дело о гибели людей в шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК
Мир
Великобритания перебросит военную технику в ФРГ на случай «войны с Россией»
Мир
В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матчи в рамках 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщила в пятницу, 26 ноября, пресс-служба «Тинькофф Российской премьер-лиги».

«Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура Тинькофф РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», — указано в заявлении.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, рабочие на шахте ранее жаловались на высокий уровень метана. Он указал, что экспертиза покажет, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021