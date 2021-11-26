Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе

Матчи в рамках 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщила в пятницу, 26 ноября, пресс-служба «Тинькофф Российской премьер-лиги».

«Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура Тинькофф РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», — указано в заявлении.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, рабочие на шахте ранее жаловались на высокий уровень метана. Он указал, что экспертиза покажет, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела.