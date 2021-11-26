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В МВФ оценили потери Украины от запуска «Северного потока – 2»

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Запуск газопровода «Северный поток – 2» приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа будут снижаться примерно на $1,2 млрд ежегодно вплоть до 2024 года, когда истекает контракт «Нафтогаза» с «Газпромом». Соответствующие подсчеты опубликовал Международный валютный фонд (МВФ) на своем сайте.

Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2
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«После ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» объем газа, транспортирующегося через Украину, может снизиться еще сильнее», — отмечается в сообщении.

Расчеты МВФ приводятся в документах к пересмотренной программе кредитования stand by для Украины. В фонде отмечают, что в течение последних пяти лет Киев получал в среднем чуть более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих трубопроводов «Газпрому». Эксперты ожидают, что в этом году украинская сторона получит за транзит газа примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы. В фонде указали, что завершение строительства газопровода может сделать энергетическую безопасность Украины «еще более уязвимой».

15 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев будет терять ежегодно более 50 млрд гривен (около $2 млрд ) после запуска «Северного потока – 2», что составляет около 1,5% ВВП страны. Витренко отмечал, что Украина по-прежнему надеется на поддержку США в этом вопросе, так как СП-2 «угрожает мировой безопасности».

Ранее в тот же день регулятор ФРГ подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации оператора СП-2.

23 ноября минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

18 октября «Нафтогаз Украины» зарегистрировал заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода. В компании заявили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее есть риски из-за запуска трубопровода.

Германский регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию (ЕК).

МИД России сообщил, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ считают, что решение о запуске газопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, но он пока не заработал. Трубопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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