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Власти Кузбасса уточнили число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»

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По последним данным, в результате аварии в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области пострадали 63 человека, в больницах находятся 50 человек. Об этом 26 ноября заявил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.

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«На 10 утра (06:00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса», — сказал он.

По словам замминистра, медики отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных, их основные жизненные функции восстанавливаются. У пациентов в тяжелом состоянии также наблюдается положительная динамика, уточнил Херасков. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Утром 25 ноября в горной выработке произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

Еще 11 горноспасателей попали в больницу после работ по эвакуации шахтеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он также встретился с родственниками горняков.

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