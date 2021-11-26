Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки

Прокуратура Кемеровской области (Кузбасса) в ходе проверок шахт и разрезов после аварии на шахте «Листвяжная», нашла нарушения уже на шести предприятиях, сообщается 26 ноября на сайте Управление Генпрокуратуры по СФО.

«По состоянию на 25.11.2021 проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по техничке безопасности», — сказано в тексте.

Отмечается, что всего по результатам проверок возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

Проверки предприятий на Кузбассе продолжаются, результаты находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.

Ранее в пятницу на шахту «Листвяжная», где из-за задымления погибли 52 человека, прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил журналистам, что горные выработки на шахте будут изолированы, затем начнется их естественное заполнение метаном. после этого горноспасательные работы будут возобновлены.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Также стало известно об одиннадцати госпитализированных после эвакуации спасателях, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, еще 10 человек отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании трех человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.