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Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» за сутки не ухудшилось

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Ухудшения состояния у пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, в результате которого погибли 52 человека, не наблюдается. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Состояние пострадавших в сторону ухудшения не изменилось», — сказал он журналистам.

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Ранее на брифинге он заявил, что после проведения эвакуации горников в больницу были доставлены 11 спасателей: у одного черепно-мозговая травма, у остальных 10 отравление продуктами горения. По словам главы Кузбасса, у всех пострадавших состояние средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

В результате аварии погибли 52 человека — 46 горняков и шесть спасателей. Всего в шахте находилось 285 человек, 239 были эвакуированы. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Как рассказал РЕН ТВ один из работников, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области была неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

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