Работник шахты в Кузбассе рассказал о своей реакции на аварию

Новость об аварии на шахте «Листвяжная» вызвала шок у работников. Соответствующее заявление 26 ноября сделал один из горняков, который в день трагедии не работал.

«Я просто в шоке встал, не знал, что делать. Сразу начал звонить своим друзьям, знакомым, с кем мы работаем, кто что знает», — рассказал он в беседе с РЕН ТВ.

По словам горняка, он сразу поехал к шахте, однако его не подпустили к месту аварии, потому что велись спасательные работы.

Также на месте трагедии собрались родственники шахтеров, добавил он.

Ранее в этот день один из горняков назвал аварию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области неизбежной, поскольку руководство недостаточно обеспечивало безопасность горняков.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошел взрыв метана, после чего в шахте образовалось задымление.

В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября. Он встретился с родственниками горняков, которые остаются в шахте.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП.