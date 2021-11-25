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Вучич сообщил о продлении Россией цены на газ для Сербии

Вучич: Сербия получит от России исключительные условия по цене на газ
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Россия продлила Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, сербский президент Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за тысячу кубических метров», — заявил Вучич и добавил, что это очень хорошая цена.

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В ходе переговоров глав государств, которые прошли ранее в этот день, Путин заявил, что стороны могут договориться о поставках газа в Сербию. По его словам, Вучич и Путин найдут приемлемое решение. Кроме того, российский лидер добавил, что отношения Российской Федерации и Сербии развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса.

13 ноября сербский лидер признался, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, президент России укрепил политическую, экономическую и другие сферы страны, а также является тем, «кто возвысил Россию».

1 ноября Вучич заявил, что Россия, которая в больших объемах поставляет газ в европейские страны, очень важна для энергетической безопасности Европы.

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