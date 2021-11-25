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Путин назвал трагедией и большой бедой ЧП на шахте в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября, назвал чрезвычайное происшествие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области большой бедой и трагедией.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

«Действительно, это большая беда, люди погибли. И, честно говоря, кроме того, что дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших, конечно, мысленно с ними», — сказал он на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

Президент сообщил, что несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области и с руководителями спасательных служб, они делают все возможное для спасения людей.

Вучич в свою очередь выразил соболезнования Путину в связи с трагедией.

«Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе», — ответил российский лидер.

Ранее в этот день Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. По его поручению врио министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий вылетели в Кузбасс.

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. Причиной его возникновения, возможно, стал взрыв в вентиляционной штреке. В результате возгорания погибли 11 человек, пострадали 46 граждан.

По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Прокуратура также начала соответствующую проверку. В настоящее время спасательные работы временно приостановлены, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент в шахте остаются 35 человек.

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