Пищеблоки в 50 школах Томска модернизируют в следующем году

Пятьдесят школ Томска обновят оборудование пищеблоков в 2022 году, на эти цели выделено более 16 млн рублей, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. мэра Михаила Ратнера.

«В следующем году в бюджете запланировано свыше 16 млн рублей на закупку и модернизацию технологического оборудования (пищеблоков) в 50 школах Томска... В проект бюджета на 2022 год заложены средства на уровне этого года для организации горячего питания детей», — сказал Ратнер.

В настоящий момент 97% учеников муниципальных школ (62,5 тыс. человек) получают горячее питание, передает РИА «Томск».

Ранее в ноябре Союз потребителей РФ направил в правительство письмо, в котором предложил кабмину оценить потребности школ в дополнительном государственном финансировании закупок продуктов питания и компенсировать рост цен на них. По мнению общественных деятелей, эти средства помогут образовательным учреждениям сохранить качество питания школьников начальных классов (его оплачивает государство). В этом году, по оценкам родителей, в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже. Как следует из письма, родители предъявили претензии школам, на что последние возразили: продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион в неизменном виде сложно. В правительстве «Известиям» подтвердили, что письмо Союза потребителей поступило в кабмин.