Прямой эфир
Экономика
Apple начала принимать к оплате карты «Мир»
Политика
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Культура
Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках фильма
Экономика
Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты
Общество
Гинцбург заявил о разработке лекарства из антител для лечения COVID-19
Мир
ВОЗ заявила о более чем 250 млн случаев заражения COVID-19
Наука
Ученые РФ сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера
Мир
СМИ узнали о проникновении двух групп мигрантов из Белоруссии в Польшу
Мир
Россия предложила способы разрешения кризиса между ЕС и Белоруссией
Мир
Число умерших от COVID-19 в Европе выросло за неделю на 10%

Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз потребителей РФ направил в правительство письмо, в котором предложил кабмину оценить потребности школ в дополнительном государственном финансировании закупок продуктов питания и компенсировать рост цен на них. По мнению общественных деятелей, эти средства помогут образовательным учреждениям сохранить качество питания школьников начальных классов (его оплачивает государство).

Картошка раздора: в сельских школах жалуются на «овощные поборы»
Откуда взялась практика собирать с родителей продукты и чем это чревато

В этом году, по оценкам родителей, в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже. Как следует из письма, родители предъявили претензии школам, на что последние возразили: продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион в неизменном виде сложно.

В правительстве «Известиям» подтвердили, что письмо Союза потребителей поступило в кабмин. Его направили на рассмотрение в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

В Союзе потребителей «Известиям» напомнили: согласно официальной статистике, в России около 7 млн учеников 1-4 классов, то есть детей от 7 до 11 лет, которым положено бесплатное питание в школе. На 2020-2021 учебный год на еду для начальной школы выделили 65 млрд рублей. По оценкам Минпросвещения, горячий завтрак для ребенка обходится примерно в 60 рублей.

В организации «Родительский контроль» сообщили «Известиям», что наблюдают проблемы с бесплатным питанием детей в школах. Но при этом в Роспотребнадзоре «Известиям» рассказали, что в результате глобальной проверки в прошлом учебном году служба пришла к выводу: в школах стали меньше и реже ухудшать качество питания школьников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кушать продано: школам предложили компенсировать рост цен на продукты

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021