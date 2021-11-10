Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты

Союз потребителей РФ направил в правительство письмо, в котором предложил кабмину оценить потребности школ в дополнительном государственном финансировании закупок продуктов питания и компенсировать рост цен на них. По мнению общественных деятелей, эти средства помогут образовательным учреждениям сохранить качество питания школьников начальных классов (его оплачивает государство).

В этом году, по оценкам родителей, в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже. Как следует из письма, родители предъявили претензии школам, на что последние возразили: продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион в неизменном виде сложно.

В правительстве «Известиям» подтвердили, что письмо Союза потребителей поступило в кабмин. Его направили на рассмотрение в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

В Союзе потребителей «Известиям» напомнили: согласно официальной статистике, в России около 7 млн учеников 1-4 классов, то есть детей от 7 до 11 лет, которым положено бесплатное питание в школе. На 2020-2021 учебный год на еду для начальной школы выделили 65 млрд рублей. По оценкам Минпросвещения, горячий завтрак для ребенка обходится примерно в 60 рублей.

В организации «Родительский контроль» сообщили «Известиям», что наблюдают проблемы с бесплатным питанием детей в школах. Но при этом в Роспотребнадзоре «Известиям» рассказали, что в результате глобальной проверки в прошлом учебном году служба пришла к выводу: в школах стали меньше и реже ухудшать качество питания школьников.

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Кушать продано: школам предложили компенсировать рост цен на продукты