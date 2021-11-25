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ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями коронавируса

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Основным распространителем коронавируса являются непривитые люди. Об этом 25 ноября сообщили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

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«Непривитые люди являются основными распространителями вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — сказали в бюро.

Также отмечается, что исследования подтверждают эффективность многих профилактических мер, например использования средств индивидуальной защиты, проветривания помещений.

«Применение всех профилактических мер — использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции — обеспечивает максимальную защиту общества от вируса», — подчеркнули в ВОЗ, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет.

Вице-премьер добавила, что «при благоприятном исходе» препарат поступит в гражданский оборот в конце декабря.

19 ноября стало известно, что использование масок — исключительная мера против коронавируса. Результаты исследования опубликовала международная группа ученых. Всего было проведено восемь научных опытов, которые показали снижение уровня заболеваемости COVID-19 благодаря мытью рук на 53%, ношению масок — на 53% и социальному дистанцированию — на 25%.

28 июня медики из Бразилии пришли к выводу, что использование медицинских масок помогает уменьшить количество выдыхаемых частиц коронавируса в тысячу раз.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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