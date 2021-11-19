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Пользу ношения масок от COVID-19 доказали ученые

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Использование масок — исключительная мера против заражения коронавирусом. Результаты исследования международная группа ученых опубликовала в четверг, 18 ноября.

Проанализировав прошлые научные работы исследователи выяснили, насколько эффективны против коронавируса использование масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук. Всего были проведены восемь научных исследований, которые показали снижение уровня заболеваемости COVID-19 благодаря мытью рук на 53%, ношению масок — на 53% и социальному дистанцированию — на 25%, пишут в научном журнале British Medical Journal.

Всего анализу подвергли 72 работы, 35 из них оценивали эффективность отдельных мер профилактики, и 37 — эффективность всей совокупности мероприятий. При этом провести метаанализ таких мер, как локдауны и закрытие границ, оказалось невозможным из-за неоднородности данных.

28 июня медики из Бразилии пришли к выводу, что использование медицинских масок помогает уменьшить количество выдыхаемых частиц коронавируса в тысячу раз. Анализ показал, что на внешней поверхности маски следов РНК коронавируса практически не было даже в тех случаях, когда пациент страдал от явной формы COVID-19.

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