Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
СК начал доследственную проверку по факту задымления в шахте в Кузбассе
Спорт
«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы
Мир
В Берлине приостановили показ балета «Щелкунчик» из-за расизма
Мир
Тимошенко заявила о стоящей перед РФ и Белоруссией на коленях Украине
Общество
Рэпер Моргенштерн инкогнито уехал из России в Минск
Общество
В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»
Мир
Удаленное у Байдена образование оказалось доброкачественным
Общество
Гинцбург допустил ревакцинацию подростков от COVID-19
Общество
Прокуратура начала проверку по факту задымления в шахте «Листвяжная»
Происшествия
Навесные конструкции рухнули на ЦКАД
Сюжет:

Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей

0
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «Известия».

Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей, либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021