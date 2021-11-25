Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «Известия».

Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей, либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

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