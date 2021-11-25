Кандидат на пост канцлера ФРГ Шольц подарил Меркель куст кизила
Кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель куст кизила, сообщило издание Bild.
Это произошло предположительно на последнем заседании кабинета министров под руководством Меркель.
Куст высотой 1 м имеет символическое значение. Кизил — растение прихотливое, которое должно расти в кислой почве. Слово «кислый̓» по-немецки звучит как фамилия мужа Меркель — Зауэр, уточняет телеканал «Известия».
В Германии считают Шольца наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель.
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