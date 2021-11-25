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Кандидат на пост канцлера ФРГ Шольц подарил Меркель куст кизила

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Кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель куст кизила, сообщило издание Bild.

Это произошло предположительно на последнем заседании кабинета министров под руководством Меркель.

Куст высотой 1 м имеет символическое значение. Кизил — растение прихотливое, которое должно расти в кислой почве. Слово «кислый̓» по-немецки звучит как фамилия мужа Меркель — Зауэр, уточняет телеканал «Известия».

В Германии считают Шольца наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель.

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