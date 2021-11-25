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Коронавирус у беременных может вести к нарушению психики у плода
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Коронавирус у беременных может вести к нарушению психики у плода

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Заражение матери SARS-CoV-2 во время беременности может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, которые повышают вероятность появления психических болезней. Такой вывод сделали ученые Вашингтонского университета из Сиэтла (США).

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«Существует веская причина для беспокойства, так как активация материнской иммунной системы по разному воздействует на развитие нервной системы плода и повышает долгосрочные риски нейропсихических нарушений, что было показано на моделях клеток мышей и человека», — написали авторы в статье в журнале Nature Immunology.

COVID-19 представляет опасность для плода даже в случае, если вирус не передается ему напрямую, считают ученые.

Анализ пуповинной крови не заразившихся коронавирусом новорожденных, чьи беременные матери перенесли COVID-19, показал, что инфекция материнского организма вызывает заметные изменения и в иммунитете ребенка. У него меняется концентрация различных клеток иммунной системы (естественных киллеров, Т –клеток, цитокинов, моноцитов и других), а также формируется так называемый полифункциональный цитокиновый ответ, который готовит организм к быстрой выработке множества цитокинов. При этом ответ у плода продолжает действовать даже через долгое время после болезни матери. Его максимальная подтвержденная длительность составила 221 день с момента постановки диагноза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Особое положение: COVID беременных может вести к нарушению психики у плода

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