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В Белоруссии ответили на начало Украиной спецоперации «Полесье» на границе

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Зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич в среду, 24 ноября, в беседе с «Известиями» оценил начало украинской спецоперации «Полесье» на границе с республикой.

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«Никакой угрозы от Белоруссии Украине никогда не исходило. И попытки найти, как всегда, угрозу в Белоруссии — это попытка спровоцировать конфликт, с одной стороны, а с другой — найти виновных в тех проблемах, которые сейчас испытывает украинское общество и власть. Мы в том числе были площадкой по урегулированию ситуации в самой Украине. И ей остаемся. И ни на какие провокации мы не поддадимся, риторика эта смешна. Искать врагов проще всего», — сказал он.

При этом Гайдукевич положительно оценил факт укрепления Киевом границы, поскольку все проблемы, по его словам, как раз идут с украинской стороны, к примеру, незаконный оборот оружия и преступность.

«Мы давно укрепили нашу границу, чтобы это всё не шло в Союзное государство. Пусть занимаются своей страной и наводят там порядок, мы не против. И с преступностью и бандитизмом тоже пусть борются», — заключил он.

О начале спецоперации Украины на границе с Белоруссией стало известно ранее в этот день. Указывалось, что операция координируется пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

По словам первого заместителя председателя государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину. В связи с этим правоохранительные органы совместными усилиями начали принимать меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Также отмечалось, что для патрулирования и мониторинга будут применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

19 ноября нацгвардия Украины начала учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», который располагается в 800 м от границы с Белоруссией. За день до этого Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет сотрудникам погранслужбы применять оружие и боевую технику для предупреждения конфликтов и провокаций. В общей сложности 271 депутат проголосовал за проект закона.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.

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