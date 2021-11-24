В Европарламенте назвали давлением новые санкции США против СП-2

Новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» введены с целью оказать давление. Об этом в среду, 24 ноября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

По его словам, тот факт, что сертификация СП-2 затягивается как раз из-за влияния Вашингтона, «вызывает беспокойство».

«США оказывает давление на некоторые европейские и, прежде всего, немецкие партии. Ни для кого не секрет, что Вашингтон опасается введения в строй трубопровода», — подчеркнул евродепутат.

Ранее в этот день депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур заявил, что новые санкции США против СП-2 неприемлемы. От отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

23 ноября министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с СП-2. При этом, в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил что РФ будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против СП-2. Он отметил, что много лет большинство стран во главе со Штатами вводят политически мотивированные односторонние рестрикции против России, это уже стало «приметой времени».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.