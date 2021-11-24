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Ракета Falcon 9 стартовала в США для защиты Земли от астероидов

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом-камикадзе DRAT, который врежется в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами. NASA 24 ноября ведет прямую трансляцию.

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Старт многоразовой ракеты носителя с космодрома Ванденберг состоялся в 09:21 мск 23 ноября. Как сообщила компания SpaceX (основатель Илон Маск), которой принадлежит ракета, это первая межпланетная миссия компании для НАСА. В запуске используется уже дважды летавшая в космос первая ступень Falcon 9.

Космический корабль отправляется к околоземному астероиду Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 150 м, он не несет опасности для Земли.

Встреча зонда с астероидом произойдет через 10 месяцев после старта. Аппарат весом 633 кг врежется в астероид на скорости около 24 тыс км/ч, чтобы изменить траекторию его движения. В NASA хотят испытать возможность влияния на траекторию движения космических тел, которые потенциально могут быть опасны для Земли.

Как рассказали в «Роскосмосе», коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) из-за сближения с фрагментом ракеты компании Илона Маска на данный момент не требуется. Как уточнили в госкорпорации, минимальное расстояние между МКС и космическим мусором составит более 5,3 км.

23 ноября в «Роскосмосе» предупредили, что МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты SpaceX. Как подчеркнули в госкорпорации, ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

8 ноября в NASA сообщили, что астероид диаметром 300 м приблизится к Земле 11 декабря. Небесное тело пролетит на расстоянии около 3,9 млн км от планеты.

Объект был открыт в 1982 году. Он уже имеет классификацию как потенциально опасный из-за риска большего сближения с Землей, чем расчетное расстояние.

В августе потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

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