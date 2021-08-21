Астероид размером с Пентагон в субботу подлетит к Земле

В субботу, 21 августа, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетит мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км, что является самым близким его приближением за несколько десятилетий. Информация об этом следует из измерений, сделанных с помощью космического телескопа NАSА NEOWISE.

Наиболее близко астероид подойдет к Земле в 18:10 мск. Скорость астероида — 26 км/с. Диаметр — примерно 1,5 км. По размерам он сопоставим с диаметром здания Пентагона США (1,37 км).

Как отмечается на сайте IFLScience, астероид темный и отражает мало света, что делает такой близкий (и безопасный) подход к Земле важным шансом для лучшего его изучения.

Космический объект был обнаружен системой панорамного обзора и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS), расположенной в обсерватории Халеакала, Гавайи, в январе 2016 года. Астероид делает полный оборот вокруг Солнца каждые 5,9 года.