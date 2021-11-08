Астероид размером с Эйфелеву башню летит к Земле

Астероид диаметром 300 м приблизится к Земле 11 декабря. Это следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории реактивного движения NASA.

Небесное тело пролетит на расстоянии около 3,9 млн км от планеты. Для сравнения, это в 10 раз больше дистанции между Луной и Землей.

Объект под обозначением 4660 Nereus был открыт в 1982 году. Он уже имеет классификацию как потенциально опасный из-за риска большего сближения с Землей, чем расчетное расстояние.

В следующий раз астероид приблизится к нашей планете лишь в 2112 году.

15 октября мимо Земли пролетел астероид размером с пирамиду Хеопса. Диаметр небесного тела составлял 160 м.

В августе потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким его приближением за несколько десятилетий.