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Губернатор Приамурья предложил давать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19

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Губернатор Амурской области Василий Орлов 23 ноября предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме и не обращавшихся к врачу.

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«Мне кажется, было бы правильным на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, чтобы через «Госуслуги» эти граждане также могли получить QR-код», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, эта мера помогла бы снизить общественный резонанс по теме вакцинации, а также разгрузила бы систему здравоохранения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, пообещал продумать предложение.

Ранее, 15 ноября, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что бессимптомно переболевшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае подтвержденного диагноза. По его словам, таким образом россияне не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов.

12 ноября зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с предложением создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но которые при этом не обращались за помощью к врачу во время болезни или перенесли ее бессимптомно.

Леонов также объяснил журналистам необходимость инициативы о выдаче QR-кодов непривитым. Он отметил, что у переболевшего человека должен присутствовать определенный титр защитных антител, и, согласно рекомендации Минздрава, он может пройти вакцинацию лишь спустя шесть месяцев с этого момента.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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