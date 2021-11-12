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В Госдуме предложили выдавать QR-коды для переболевших коронавирусом без обращения к врачу

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В России могут создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но которые при этом не обращались за помощью к врачу во время болезни или перенесли ее бессимптомно. C соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Подробности идеи он привел в письме, адресованном министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — указано в заявлении депутата, которое приводит 12 ноября «РИА Новости».

В документе депутат уточнил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

Данное предложение будет актуально для тех, кто переболел бессимптомно, не обращался за помощью к врачам, а также для граждан, которые прошли вакцинацию, дополняет «Газета.RU».

Леонов также объяснил журналистам необходимость инициативы о выдаче QR-кодов непривитым. Он отметил, что у переболевшего человека должен присутствовать определенный титр защитных антител, и, согласно рекомендации Минздрава, он может пройти вакцинацию лишь спустя шесть месяцев с этого момента.

Соответственно, если у гражданина нет доказательств, подтверждающих уже перенесенное заболевание, ему необходимо привиться фактически на следующий день после выздоровления, что, в свою очередь, противоречит рекомендациям министерства.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Отмечалось, что речь идет о двух законопроектах, в частности о законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В тот же день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. По его словам, сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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