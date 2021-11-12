Автор инициативы о выдаче QR-кодов непривитым объяснил ее необходимость

Россиянам, которые переболели коронавирусом, но по каким-либо причинам не обращались к врачу, следует выдавать QR-коды на полгода. С такой инициативой 12 ноября выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов, который также призвал создать особый реестр пациентов с высоким уровнем антител к COVID-19. Соответствующий документ с таким предложением он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«У некоторых граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией и во время болезни не посещали врача, возникают проблемы с получением QR-кода. Я получил большое количество обращений от людей по этому вопросу. Это происходит, потому что человек мог перенести болезнь в легкой форме или бессимптомно и потому решил не обращаться к врачу либо просто не обратился за медицинской помощью вовремя», — сказал депутат журналистам в пятницу.

Он отметил, что у переболевшего человека должен присутствовать определенный титр защитных антител, и, согласно рекомендации Минздрава, он может пройти вакцинацию лишь спустя 6 месяцев с этого момента. Соответственно, если у гражданина нет доказательств, подтверждающих уже перенесенное заболевание, ему необходимо привиться фактически на следующий день после выздоровления, что, в свою очередь, противоречит рекомендациям министерства.

«Именно поэтому я предлагаю ввести в стране единый регистр пациентов с диагностическим титром антител к коронавирусу. Если показатели человека соответствуют нормам, которые по моему предложению должен утвердить Минздрав, ему следует выдать QR-код на полгода. Соответственно, он сможет пройти вакцинацию по истечении этого срока», — заключил Леонов.

О том, что депутат выступил с инициативой о создании в России дополнительного регистра граждан с антителами к COVID-19, стало известно ранее в пятницу.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Отмечалось, что речь идет о двух законопроектах, в частности о законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В тот же день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» заявил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. По его словам, сегодняшняя ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно требует каких-то дополнительных мер реагирования.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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