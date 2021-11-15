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Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе

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Бессимптомно переболевшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае подтвержденного диагноза. Об этом заявил 15 ноября «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он подчеркнул, что таким образом жители России не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — сказал он.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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При этом Хубезов добавил, что в ситуации с введением QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт речь о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов, пока не идет.

«Пока об этом речи не идет. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит и что не защитит», — уточнил глава комитета.

Также он добавил, что, в общем, количество антител не влияет на решение, нужно или не нужно делать прививку.

«Реально объективно оценить уровень иммунитета по одному анализу на антитела не представляется возможным. Из этих антител в реальности количество вирус-нейтрализующих антител может быть в разы меньше, чем общее количество антиковидных антител», — объяснил Хубезов.

Ранее 15 ноября врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок разъяснил правила вакцинации для заболевших COVID-19. По словам специалиста, в соответствии с инструкциями к вакцинам любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Таким образом, нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель — в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

Говоря о побочных эффектах вакцинации сразу после болезни, Болибок отметил, что нежелательные реакции могут развиться независимо от того, болел человек или нет.

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