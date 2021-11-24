Боевые пловцы Северного флота задержали условных диверсантов. Учения прошли в акватории главной базы в Североморске, сообщает телеканал «Известия».

На первом этапе военнослужащие предотвратили прорыв нарушителей к кораблям флота. На втором военнослужащие уничтожили подводных диверсантов в акватории и на побережье, а также обезвредили мины.

«Чаще всего нам приходится сталкиваться с такими задачами, как отыскание тайников, находящихся под водой, а также на суше. И встречи с диверсантами, которые пытаются захватить либо какие-то объекты, находящиеся в акватории, либо корабли для установки минных заграждений», — рассказал командир войсковой части 55/527 Алексей Андреев.

Подразделение боевых пловцов сформировано полгода назад. Бойцы оснащены современными средствами связи и вооружением.

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