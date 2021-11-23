В СПбГУ спрогнозировали ситуацию с COVID-19 к концу года

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров дал прогноз на ситуацию с коронавирусной инфекцией в России до конца текущего года.

«Если текущие темпы снижения заболеваемости сохранятся в течение этой недели, то к концу этой недели число болеющих людей опустится ниже 1 млн. А если динамика снижения процентного прироста сохранится и в дальнейшем, то к 20 декабря число новых случаев заболевания может опустится до уровня десять тыс. в сутки, число активных случаев до уровня 600 тыс.», — рассказал он «Известиям».

Исследователи уже давно используют свою математическую модель, однако не так давно оптимизировали ее, что позволило сделать расчеты более точными. В основу нового подхода к прогнозированию, наряду с балансовой моделью, вошла и модель для оценки общего количества инфицированных, предложенная в СПбГУ ранее. Она построена на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы на две-три недели, обновляются в реальном времени.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. Кроме того, он заявил, что средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокий и превышает 500 тыс. человек в сутки.

В этот же день сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве(2749), Московской области (1871) и Самарской области (1529).

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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